Turizm Bakanlığı sınavsız, mülakatsız 500 yeni personel alımı yapacak! Başvurular başlıyor! İşte şartlar...
Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) alacağını açıkladı. 500 sözleşmeli personel alımı için başvurular yarın (7 Aralık) başlayacak ve 17 Aralık tarihine kadar sürecek. İşte Bakanlığın personel alımı için şartlar ve detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) alacak. 500 sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 Aralık'ta başlıyor, son başvuru tarihi ise 17 Aralık. İşte detaylar...
* KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:
CİNSİYET: Erkek
ÖĞRENİM DURUMU: Ortaöğretim (Lise ve dengi)
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS94
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR:
Adana (2), Adıyaman (2), Afyon (3), Aksaray (3), Ankara (8), Antalya (3), Aydın (2), Balıkesir (2), Batman (16), Bayburt (1), Bingöl (3), Bitlis (4), Bolu (1), Burdur (2), Bursa (2), Çanakkale (2), Çorum (2), Denizli (2), Edirne (5), Erzincan (1), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (3), Gümüşhane (1), Hatay (2), Iğdır (4), Isparta (2), İstanbul (19), İzmir (6), Karaman (1), Kars (4), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kırşehir (4), Kilis (2), Kocaeli (2), Konya (2), Kütahya (2), Malatya (1), Manisa (1), K.maraş (2), Mardin (4), Mersin (4), Muğla (6), Muş (7), Nevşehir (4), Rize (3), Samsun (3), Siirt (3), Sivas (2), Şırnak (2), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (3), Tunceli (2), Ş.urfa(4), Uşak (2), Van (6), Yalova (2), Yozgat (2)
Zonguldak (2)
ARANAN NİTELİKLER:
- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
- Boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15'den fazla, 13'den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
ARANAN NİTELİKLER:
- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
- Boyunun 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15'den fazla, 13'den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.