Turizm Bakanlığı sınavsız, mülakatsız 500 yeni personel alımı yapacak! Başvurular başlıyor! İşte şartlar...

ARANAN NİTELİKLER:

- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

-2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

- Boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15'den fazla, 13'den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.