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Haberler Ekonomi 550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı'nı 8 Ocak'ta Başkan Erdoğan açacak

550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı'nı 8 Ocak'ta Başkan Erdoğan açacak

Türkiye'de yatırımlar "battık, bitik" diyenlere inat devam ediyor. Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan Yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı ile ilgili konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak" dedi. Havalimanının açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

AA
DHA
06.12.2021 13:04 - Son Güncelleme: 06.12.2021 14:44
550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı ile ilgili konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak" dedi.

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550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında sona gelindi. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 8 Ocak 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

"BÜTÜN STANDARTLARI KARŞILAYAN BİR HAVALİMANI"
Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Havalimanımızı kısa bir süre içerisinde hizmete alacağız. 26 Aralık itibarıyla inşaatımızın tamamen biteceğini öngörüyoruz.

550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hemşerilerimize açacağız, ülkemizin hizmetine sunacağız. Tokat Havalimanı'nı bize ve ülkemize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz.

550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

Havalimanımız 2 bin 750 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği ile uluslararası bütün standartları karşılayan bir havalimanıdır.

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