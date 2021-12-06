550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı’nı 8 Ocak’ta Başkan Erdoğan açacak

Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı ile ilgili konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak" dedi.