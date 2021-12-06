Asgari ücrette son viraja girildi! Yüzleri güldürecek talepler ardı sıra iletiliyor! Zam müjdesi geliyor maaşlar en az %30 artacak!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Katar ziyareti öncesi açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir soru üzerine "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor." dedi.