Asgari ücrette son viraja girildi! Yüzleri güldürecek talepler ardı sıra iletiliyor! Zam müjdesi geliyor maaşlar en az %30 artacak!
Asgari ücrette ikinci görüşmeler taraflar arasında yarın yapılacak. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi ve hemen toplantı sonrasında 2. ve 3. toplantı tarihleri duyuruldu. Bu hafta ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. İşverenlerin yüzde 34'ü 3.750 TL, işçilerin yüzde 37.1'i ise 4.000 TL talep etti. Vatandaşlar ise bu hafta yapılacak olan 2. ve 3. toplantıda neler olacağını merak ediliyor.
Asgari ücrette son viraja girildi! Yüzleri güldürecek talepler ardı sıra iletiliyor! Müjdeler peşi sıra geliyor maaşlar en az %30 artacak. Asgari ücrete zamda çifte müjde! Asgari ücret ve AGİ'yle o maaşlarda da artış yaşanabilir! %30-40-45 zam, vergisiz formülle tüm maaşlar... 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri geçen hafta başladı. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Yapılan açıklamaların ardından gözler asgari ücretin 2. ve 3. toplantısına çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Katar ziyareti öncesi açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir soru üzerine "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor." dedi.
GÖZLER BU HAFTA YAPILACAK TOPLANTIDA
Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.
2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak.