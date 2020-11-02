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Tunceli'de coğrafi işaret alan "dağ sarımsağı" artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Tunceli'de, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan dağ sarımsağının kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçmek için kurulan üretim merkezi, yöre sakinlerine istihdam kapısı olacak.

02.11.2020 13:16 - Son Güncelleme: 02.11.2020 13:16
Tunceli'de coğrafi işaret alan dağ sarımsağı artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Tunceli'de, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan dağ sarımsağının kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçmek için kurulan üretim merkezi, yöre sakinlerine istihdam kapısı olacak.

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Tunceli'de coğrafi işaret alan dağ sarımsağı artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Sahip olduğu doğal güzellikler ve yabani hayvan varlığının yanı sıra zengin florasıyla da öne çıkan Tunceli'de, bilimsel adı "allium tuncelianum" olan ve yörede "dağ sarımsağı" olarak bilinen endemik bitkinin korunması ve istihdam kapısı olması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Tunceli Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı'na "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor" projesi sunuldu.

Tunceli'de coğrafi işaret alan dağ sarımsağı artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması ve destek almaya hak kazanması üzerine, Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde yer alan hazine arazisine dağ sarımsağının tohum, kıska ve dişcik ekimi yapılmaya başlandı.

Tunceli'de coğrafi işaret alan dağ sarımsağı artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Toplam bütçesi 1 milyon 114 bin 750 lira ve tamamlanma süresi 18 ay olan projenin çalışmaları, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yürütülüyor. Coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan ve tek dişli olmasının yanı sıra aroması ile beğeni toplayan dağ sarımsağının korunması ve tarla koşullarında yetiştirilmesi için de Ovacık'taki söz konusu üretim merkezinde şu sıralar 13 kadın tarafından meşakkatli bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Tunceli'de coğrafi işaret alan dağ sarımsağı artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak

Kadınlar, Paşadüzü köyü mevkisindeki 20 dekarlık alanda çapalar yardımıyla kıska, tohum ve dişcikleri, açtıkları çukurlara koyarak üzerlerini toprakla örtüyor.

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