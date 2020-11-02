Tunceli'de coğrafi işaret alan "dağ sarımsağı" artık tarlada yetiştirilecek ve bölge halkına istihdam sağlayacak
Tunceli'de, doğada kendiliğinden yetişen ve endemik türler arasında yer alan dağ sarımsağının kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçmek için kurulan üretim merkezi, yöre sakinlerine istihdam kapısı olacak.
Sahip olduğu doğal güzellikler ve yabani hayvan varlığının yanı sıra zengin florasıyla da öne çıkan Tunceli'de, bilimsel adı "allium tuncelianum" olan ve yörede "dağ sarımsağı" olarak bilinen endemik bitkinin korunması ve istihdam kapısı olması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Tunceli Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı'na "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor" projesi sunuldu.
Toplam bütçesi 1 milyon 114 bin 750 lira ve tamamlanma süresi 18 ay olan projenin çalışmaları, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yürütülüyor. Coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan ve tek dişli olmasının yanı sıra aroması ile beğeni toplayan dağ sarımsağının korunması ve tarla koşullarında yetiştirilmesi için de Ovacık'taki söz konusu üretim merkezinde şu sıralar 13 kadın tarafından meşakkatli bir çalışma gerçekleştiriliyor.