İşte markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Volkswagen, Mercedes, BMW, Fiat en ucuz sıfır araç fiyatları...
Son dönemde döviz kurunun yükselmesi ve sıfır araç üretiminin koronavirüs salgını nedeniyle azalmasının etkisiyle birlikte sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Otomobil markaları kasım ayıyla birlikte fiyatlarında güncellemeye gitti. Peki hangi marka kaç paraya otomobil satıyor? İşte Volkswagen, Kia, Toyota, Mercedes, Audi, Bmw, Dacia, Fiat, Honda gibi markaların en ucuz araç fiyatları...
Otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe gitti. Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları da arttı. Yerli üretim yapan bazı markalar ise Kasım ayında fiyatlarını sabit tutma kararı aldı.
SIFIR OTOMOBİL BULMAK ZOR
Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimlerini bir süre durduran fabrikalar yeni taleplere yetişmekte zorlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor.
İŞTE FİYATLAR...