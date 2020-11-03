İşte markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Volkswagen, Mercedes, BMW, Fiat en ucuz sıfır araç fiyatları...

Otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe gitti. Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları da arttı. Yerli üretim yapan bazı markalar ise Kasım ayında fiyatlarını sabit tutma kararı aldı.



SIFIR OTOMOBİL BULMAK ZOR

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimlerini bir süre durduran fabrikalar yeni taleplere yetişmekte zorlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor.



İŞTE FİYATLAR...