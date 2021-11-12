Tüm zamanların en büyük haftasonu indirimleri belli oldu! Bugün başladı: beyaz eşya ve teknolojik ürünler... A101, ŞOK ve BİM gücünü birleştirdi!
A101, ŞOK ve BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerdeki hafta sonu indirimlerini öğrenmek istiyor. Elektronik ürünlerden, mutfak ihtiyaçlarına tüm ürünlerde her hafta sonu muhteşem indirimler yapılıyor. Bu hafta ise bu üç market güçlerini birleştirip şahane indirimlere imza attı. Milyonlarca kişi mağazalara gitmeden önce aktüel ürünler kataloğundan A101, ŞOK ve BİM hafta sonu indirimlerini inceliyor. Bu hafta sonu için yapılan indirimlerin yer aldığı A101, ŞOK ve BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101, ŞOK ve BİM mağazaları bu hafta sonu için elektronik ürünlerde ve beyaz eşyalarda ağızları açık bırakacak indirimler yaptı. Her hafta zincir marketlerde hafta sonuna özel yapılan indirimler bir kaç gün önceden aktüel ürünler kataloğu ile açıklanıyor. Bu hafta yeni bir kampanya başlatıldı ve A101, ŞOK ve BİM mağazaları güçlerini birleştirdi. Hanımlar ve beyler aradığınız ne varsa bu hafta sonu A101, ŞOK ve BİM'de süper indirimlerle raflarda olacak. Bebekler, çocuklar, gençler, evlenecek olanlar, evini yenilemek isteyen hanımlar ve beyler bu haftaki aktüel ürünler katoloğunu görünce havalara uçacak. Peki bu hafta sonu A101, ŞOK ve BİM mağazalarında hangi ürünler indirimde? İşte A101, ŞOK ve BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
A101 HAFTA SONU İNDİRİMLERİ BELLİ OLDU!
Nefesler tutuldu A101 hafta sonu indirimleri katalog halinde haberimizde...