Arabası olanlara Trendyol müjdeyi duyurdu! Bu hafta alabilirsiniz!
Trendyol'un büyük indirim kampanyası devam ediyor. 7'den 70'e milyonlarca kişinin aradığı tüm ürünler bu hafta Trendyol ile indirime girdi. Haftalardır beklenen kampanyanın başlamsıyla vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri almak için araştırmalara koyuldu. Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen online alışveriş sitelerinden Trendyol'un 11.11 indirimlerinde arabası olanları ilgilendiren kampanya çok konuşuldu. İşte otomobili olanları mutlu edecek o büyük indirimin detayları...
11.11.2021 16:32
- Son Güncelleme: 11.11.2021 16:32
Trendyol'da büyük indirim günleri devam ediyor. Envai çeşit ürünün yer aldığı online alışveriş sitesinde bilgisayar, tablet, telefon, giyim, elektrikli araçlar gibi ürünlerin yanı sıra arabası olanları ilgilendiren kampanya da yapıldı. İndirimli alışveriş yapmayı sevenlerin adresi Trendyol'un çok konuşulan kampanyasında herkesi sevindirecek indirimler mevcut. Özellikle arabası olan vatandaşlar için müjde duyuruldu. İşte detaylar...