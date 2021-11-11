Arabası olanlara Trendyol müjdeyi duyurdu! Bu hafta alabilirsiniz!

Trendyol'da büyük indirim günleri devam ediyor. Envai çeşit ürünün yer aldığı online alışveriş sitesinde bilgisayar, tablet, telefon, giyim, elektrikli araçlar gibi ürünlerin yanı sıra arabası olanları ilgilendiren kampanya da yapıldı. İndirimli alışveriş yapmayı sevenlerin adresi Trendyol'un çok konuşulan kampanyasında herkesi sevindirecek indirimler mevcut. Özellikle arabası olan vatandaşlar için müjde duyuruldu. İşte detaylar...