Tüm ürünler 50 TL altında satılıyor! Çay, yağ, deterjan, salça, pirinç, elektronik ürünler... Migros'un hafta sonu indirimleri başladı!

Migros'un hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu. 1 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek indirimlerde neler var neler! Ev için elektronik ürünler, mutfak için salça, süt, sıvı yağ, peynir, yoğurt gibi ihtiyaç ürünleri bu hafta Migros'ta indirimden satılıyor. Her ay ya da her hafta Migros'tan toplu halde alışveriş yapan vatandaşlar indirimli ürünleri kapabilmek için Migros'un yeni aktüel kataloğunu merakla bekliyordu. İşte yayınlanan yepyeni Migros haft sonu indirimleri...