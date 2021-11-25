Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Ford Otomobillerde Kredi Taşıt Kredisi Faizleri Sıfırlandı



Sıfır km otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların artan fiyatlar karşısında uygun finansman arayışlarına yanıt veren Koç Finans, Ford marka birçok sıfır otomobilde geçerli olmak üzere faiz oranlarını %0'a indirdi. Fiesta ST, Kuga Vignale ve Focus Active modellerinde kullandırılmak üzere %0 faizli, 100.000 TL ve 12 ay vade seçenekleri uygulanıyor.

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