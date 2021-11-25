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Haberler Ekonomi Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Otomobil piyasalarında artan fiyatlar karşısında vatandaşların uygun finansman arayışları devam ediyor. Banka ve finans kuruluşlarının taşıt kredisi faiz oranlarını indirmelerinin ardından artan fiyatlara karşı otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. Çip krizi, tedarik sorunları ve kur artışına bağlı olarak sıfır km araçlarda yaşanan fiyat artışları ikinci el piyasaları da olumsuz yönde etkilemişti. Koç Finans'tan Ford, Nissan, Honda ve KIA otomobillerde geçerli %0 faiz avantajları ile taşıt kredisi kampanyaları devam ediyor.

takvim.com.tr
25.11.2021 15:44 - Son Güncelleme: 25.11.2021 15:51
Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Ford Otomobillerde Kredi Taşıt Kredisi Faizleri Sıfırlandı

Sıfır km otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların artan fiyatlar karşısında uygun finansman arayışlarına yanıt veren Koç Finans, Ford marka birçok sıfır otomobilde geçerli olmak üzere faiz oranlarını %0'a indirdi. Fiesta ST, Kuga Vignale ve Focus Active modellerinde kullandırılmak üzere %0 faizli, 100.000 TL ve 12 ay vade seçenekleri uygulanıyor.

takvim.com.tr

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Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Ford binek otomobillerinde geçerli olmak üzere ayrıca ticari araçlarda da %0,99'dan başlayan cazip faiz oranları ile finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Diğer binek araçlar ve ticari araçlar için geçerli 100.000 TL kredi için 12 ay vade fırsatı ve %0,99'dan başlayan avantajlı faiz oranları uygulanacak.

Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Koç Finans'tan Kasım Ayı Özel Kampanyaları

Koç Finans taşıt kredileri ile birçok markanın Türkiye'de sevilen ve tutulan modelleri için %0'dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sağlamaya devam ediyor.

Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…

Kasım ayı boyunca devam edecek finansman kampanyaları kapsamında Ford otomobillerde %0 faiz oranları geçerli olurken; Honda, KIA ve Nissan'ın sevilen modelleri için %0,99 faiz oranları uygulanmaya başladı.

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