Herkes otomobil sahibi olacak! Faizsiz, uygun ödeme koşulları ile taşıt kredisi kampanyası! 2021 Kasım ayı fiyatları…
Otomobil piyasalarında artan fiyatlar karşısında vatandaşların uygun finansman arayışları devam ediyor. Banka ve finans kuruluşlarının taşıt kredisi faiz oranlarını indirmelerinin ardından artan fiyatlara karşı otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. Çip krizi, tedarik sorunları ve kur artışına bağlı olarak sıfır km araçlarda yaşanan fiyat artışları ikinci el piyasaları da olumsuz yönde etkilemişti. Koç Finans'tan Ford, Nissan, Honda ve KIA otomobillerde geçerli %0 faiz avantajları ile taşıt kredisi kampanyaları devam ediyor.
Ford Otomobillerde Kredi Taşıt Kredisi Faizleri Sıfırlandı
Sıfır km otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların artan fiyatlar karşısında uygun finansman arayışlarına yanıt veren Koç Finans, Ford marka birçok sıfır otomobilde geçerli olmak üzere faiz oranlarını %0'a indirdi. Fiesta ST, Kuga Vignale ve Focus Active modellerinde kullandırılmak üzere %0 faizli, 100.000 TL ve 12 ay vade seçenekleri uygulanıyor.
takvim.com.tr
Ford binek otomobillerinde geçerli olmak üzere ayrıca ticari araçlarda da %0,99'dan başlayan cazip faiz oranları ile finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor.
Kasım ayı boyunca devam edecek finansman kampanyaları kapsamında Ford otomobillerde %0 faiz oranları geçerli olurken; Honda, KIA ve Nissan'ın sevilen modelleri için %0,99 faiz oranları uygulanmaya başladı.