Bugün araç bulan hemen alsın! Araba alacaklara kritik ikaz! Uzman isimden çip ve ÖTV uyarısı geldi: 6 ay içinde...

Araba almak isteyenlere uzman isimden kritik uyarı geldi. Otomobil piyasasında ağustos ayından itibaren araç bulma sorunu yaşanıyor. Toyoto Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Ağustos'tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ileri sürdü. Önümüzdeki dönem için sipariş planlaması ile ilgili sıkıntıların da yaşandığını belirterek çip krizinde iki senaryo üzerine konuşulduğunu söyledi. İşte araba fiyatları ile ilgili önemli açıklamalar...