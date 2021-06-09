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Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

Yüzde 45 indirim fırsatıyla o liste açıklandı. Peş peşe detaylar geldi. Nisan 2017'den beri sigorta ücretlerinde 1'den 7'ye kadar basamak ve tavan fiyat uygulanıyor. Tavan fiyat her ay güncelleniyor. Haziran itibarıyla il il trafik sigortasındaki tavanın ne kadar olduğunu sizin için hesapladık. Tavan fiyat aylık olarak devletin tespit ettiği oranda artıyor. Bu artış 1 Ocak 2021 itibarıyla aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.Bir motorlu taşıtlar sigortası olan yani araç sigortası olan trafik sigortası, ülkemizde tüm motorlu araçlar için araç sahiplerinin yaptırması zorunlu olan sigorta türüdür.

09.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 09.06.2021 10:23
Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

Trafik sigortası zorunlu olduğu için poliçe fiyatları da yakından izleniyor. Devlet sigorta şirketlerinin yapacağı zamma da bu kapsamda bir sınırlama getirmiş durumda. Bir ara sigorta fiyatları aşırı yükselince 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçildi. Tüm araç sınıflarında basamaklara ve illere göre uygulanabilecek en üst fiyatlar (tavan fiyat) belirlendi.

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Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

KAZA DURUMU

Tavan fiyat aylık olarak devletin tespit ettiği oranda artıyor. Bu artış 1 Ocak 2021 itibarıyla aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.

Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor.

Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.

Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

EN PAHALI POLİÇE İSTANBUL'DA

İstanbul'da bu ay trafiğe ilk kez çıkacak yani 4'üncü basamakta yer alacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için 1.708 lira olacak.