Tüm Türkiye'de il il fiyatlar son dakika belirlendi! Arabası olan milyonlar dikkat! Yüzde 45 indirim! İşte o liste

Yüzde 45 indirim fırsatıyla o liste açıklandı. Peş peşe detaylar geldi. Nisan 2017'den beri sigorta ücretlerinde 1'den 7'ye kadar basamak ve tavan fiyat uygulanıyor. Tavan fiyat her ay güncelleniyor. Haziran itibarıyla il il trafik sigortasındaki tavanın ne kadar olduğunu sizin için hesapladık. Tavan fiyat aylık olarak devletin tespit ettiği oranda artıyor. Bu artış 1 Ocak 2021 itibarıyla aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.Bir motorlu taşıtlar sigortası olan yani araç sigortası olan trafik sigortası, ülkemizde tüm motorlu araçlar için araç sahiplerinin yaptırması zorunlu olan sigorta türüdür.

09.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 09.06.2021 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





