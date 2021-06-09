Hükümet kanadından dev sosyal yardım geliyor! Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe verilecek…
Hükümet kanadından dev sosyal yardım heyecan yarattı! Devlet tarafından vatandaşlara bu güçlü günlerde verilen sosyal dayanaklar sürat kesmeden gelmeye devam ediyor. Konutlarını onarmak isteyenlere, prefabrik konut yapanlara ve betonarme konut inşa edenlere devlet tarafından belli ölçülerde konut dayanağı yardımı ödemesi yapılıyor. Şimdi vatandaşlar konut onarımı için ne kadar destek veriliyor, konut onarımı yardımı kimlere verilir, prefabrik konut dayanağı nasıl alınır, betonarme konut yardımı müracaatı nasıl yapılır gibi suallerin yanıtlarını araştırmaya başladılar.
Devlet tarafından vatandaşlara bu zorlu günlerde verilen sosyal yardımlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu zorlu süreçler kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda 30 bin TL hibe destekleri verilecek olduğu dile getirildi. Devlet tarafından vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar arasında konut yenileme, konut tamiri, prefabrik evler gibi birçok soru ön planda yer alıyor. Vatandaşların aranan şartları yerine getirmesi durumunda yiyecekten giyeceğe sağlıktan yola, konut yardımlarından yakacak yardımlarına kadar farklı alanlarda destekler geliyor. Gelir düzeyleri uygun olan vatandaşlar için bu destekler sunuluyor.
Devlet tarafından vatandaşlara konut yenilenmesi için 30 bin TL ye kadar hibe destekleri vermeye devam ediyor. Eğer kişilerin herhangi bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içerisinde yer alıyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar veriliyor.