Hükümet kanadından dev sosyal yardım geliyor! Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe verilecek…

Devlet tarafından vatandaşlara bu zorlu günlerde verilen sosyal yardımlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu zorlu süreçler kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda 30 bin TL hibe destekleri verilecek olduğu dile getirildi. Devlet tarafından vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar arasında konut yenileme, konut tamiri, prefabrik evler gibi birçok soru ön planda yer alıyor. Vatandaşların aranan şartları yerine getirmesi durumunda yiyecekten giyeceğe sağlıktan yola, konut yardımlarından yakacak yardımlarına kadar farklı alanlarda destekler geliyor. Gelir düzeyleri uygun olan vatandaşlar için bu destekler sunuluyor.