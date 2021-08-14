Tüm şehirlerde 19-51 yaş arası 40 bin işçi alınacak! İŞKUR anında paylaştı! Müracaat için 6 şart var!
İŞKUR iş arayanlara müjdeyi verdi ve 40 binden fazla ilanla işçi alımı olacağını belirtti. Binlerce insanın aradığı işi bulmasını vesile olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayı yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları iş arayanlara duyurmaya devam ediyor. Özel sektördeki açık işler internet sitesinden kolaylıkla görülebiliyor. Ağustos ayının ortalarında kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olmaktadır.
Tüm şehirlerde 19-51 yaş arası 40 bin işçi alınacak! İŞKUR anında paylaştı! Müracaat için 6 şart var! Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Yaz aylarının başından bu yana pek çok sektörde işçi alımları sürüyor. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun geçen ay on binlerce kişiyi işe yerleştirdiği görüldü. İŞKUR yeni ayın ilk günlerinden bugüne kadar pek çok ilanı resmi internet sitesinden duyurdu. Ağustos 14 itibariyle işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek duyurdu. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaktadır.
40 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 40 bini aştı.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.