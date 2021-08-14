Tüm şehirlerde 19-51 yaş arası 40 bin işçi alınacak! İŞKUR anında paylaştı! Müracaat için 6 şart var! Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Yaz aylarının başından bu yana pek çok sektörde işçi alımları sürüyor. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun geçen ay on binlerce kişiyi işe yerleştirdiği görüldü. İŞKUR yeni ayın ilk günlerinden bugüne kadar pek çok ilanı resmi internet sitesinden duyurdu. Ağustos 14 itibariyle işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek duyurdu. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaktadır.