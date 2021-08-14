Emeklilerin cebi rahatlayacak! Otuz günde 193 TL ödemeyle 5 bin TL hesabınızda! Nakit krizinde işinizi kolaylaştıracak!

Emeklilerin cebi rahatlayacak! Otuz günde 193 TL ödemeyle 5 bin TL hesabınızda! Emeklilerin nakit ihtiyacında adeta ilaç olacak kampanya Halkbank tarafından duyuruldu. Emeklilere özel mini kredi fırsatı çok cazip geri ödeme imkanıyla büyük ilgi görmeye başladı. Üst limitin 5 bin lira olarak belirlendiği kampanyada 1,60 kredi faiz oranı cazip gelirken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 193 lira 65 kuruş olacak. Peki, Emekli mini kredi nasıl alınır? İşte detaylar!