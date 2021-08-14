Emeklilerin cebi rahatlayacak! Otuz günde 193 TL ödemeyle 5 bin TL hesabınızda! Nakit krizinde işinizi kolaylaştıracak!
Emekliler için mini kredi müjdesi geldi. 5.000 TL'ye kadar mini kredi alıp nakit sıkıntısına anında çözüm bulabilirsiniz. Halkbank tarafından sunulan mini kredi fırsatı aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitle serbest ödemeli olarak kullanılabiliyor. Başvurular şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Üst limitin 5 bin lira olarak belirlendiği kampanyada 1,60 kredi faiz oranı cazip gelirken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 193 lira 65 kuruş olacak. Peki, Emekli mini kredi nasıl alınır? Emekli mini kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
14.08.2021 17:33
- Son Güncelleme: 14.08.2021 17:33
Emeklilerin cebi rahatlayacak! Otuz günde 193 TL ödemeyle 5 bin TL hesabınızda! Emeklilerin nakit ihtiyacında adeta ilaç olacak kampanya Halkbank tarafından duyuruldu. Emeklilere özel mini kredi fırsatı çok cazip geri ödeme imkanıyla büyük ilgi görmeye başladı. Üst limitin 5 bin lira olarak belirlendiği kampanyada 1,60 kredi faiz oranı cazip gelirken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 193 lira 65 kuruş olacak. Peki, Emekli mini kredi nasıl alınır? İşte detaylar!
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,60 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.