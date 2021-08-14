Düğmeye basıldı hepsinde düşüş yaşanacak! Önü açılıyor ikinci el araba fiyatlarını indirecek hamle! Neredeyse dörtte biri kadar...
Bazı araba modellerinde yaşanan 50-60 bin liralık ÖTV indiriminin hemen sonrasında binlerce kişi ikinci el araba fiyatlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Bu hafta alınan kararın ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Sektör temsilcileri ve araba satışı yapan yerlerdeki pek çok insanın fikrine göre, sıfır otomobillerde yaşanan 50-60 bin liralık indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecek. Online ilan sitelerinde araba bakanlar ise fiyatların düşeceği günü bekliyor.
Düğmeye basıldı hepsinde düşüş yaşanacak! Önü açılıyor ikinci el araba fiyatlarını indirecek hamle! Neredeyse dörtte biri kadar... Sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV ile ilgili alınan kararın ardından indirimler yaşanıyor. Pek çok modelin fiyatında 5 bin liradan başlayıp 50-60 bin liraya varan düşüş görülüyor. Bu gelişme ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Online ilan sitelerinde araba bakan pek çok kişi fiyatları düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan değişimin ikinci el oto piyasasında düşüşe neden olacağını belirtiyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK
Uzmanlar tarafından "Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir." yorumları yapılıyor.
Mersin, şunları kaydetti:
"Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.
Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."