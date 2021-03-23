Tüm paranız çalınabilir! Banka hesabı olanlar dikkat sakın kanmayın! Eğer bu tarz mesaj gelirse...

Bu haber banka hesaplarında parası olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı duyanları şaşırtıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi. "Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur" yazılı mesaj geldiğini anlatan Gündüz, bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.

23.03.2021 12:29 - Son Güncelleme: 23.03.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





