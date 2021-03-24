Tüm ödemeler 9 ay ertelendi! Kararı resmen duyurdu! Yeni kredi açıklaması geldi!

QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile tertip etme yaptı ve kampanyasını herkese duyurdu. Başlatmış olduğu kampanyada 9 ay sonra ödemeli olarak oluşturdu. Faiz oranlarının uygun oluşu ve cazip kampanyalarla alıcılarının dikkatini sürükleyen ve seçim edilen banka yeni kredi kampanyasını açıkladı. 9 ay sonra ödemeli 3 sene vadeli 1.49 faiz oranı ile vadeli biçimde ödeme basitliği oluşturdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.

24.03.2021 08:18 - Son Güncelleme: 24.03.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





