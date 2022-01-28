Tüm ödemeler değişti! Devletten yardım parası alanlara 1.000 TL, 1.084 TL, 1.298 TL nakit verilecek! İşte zamlı ödeme tablosu

Devletten yardım parası alanlara 1.000 TL, 1.084 TL, 1.298 TL nakit verilecek! Yeni yılda tüm ödemeler arttı ve Ocak ayı itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. 2022 zammı tüm vatandaşlara yapıldı. Özellikle ihtiyaç sahibi kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay aldıkları sosyal yardım ödemelerinin ne kadar arttığını öğrenmek istiyor. Sosyal yardım paraları için 2022 zamları belli oldu. Bakanlık yeni tutarları tek tek açıkladı. İşte zamlı ödeme tablosu...