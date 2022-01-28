Tüm ödemeler değişti! Devletten yardım parası alanlara 1.000 TL, 1.084 TL, 1.298 TL nakit verilecek! İşte zamlı ödeme tablosu
Ocak ayında tüm aylıklara zam yapıldı. 2022 yılında emekliler, memurlar, öğrenciler ve sosyal yardım alanlar zamlı maaşlarını almaya başladı. Henüz zamlı aylıklarını almamış olanlar da araştırmalara koyuldu. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarına ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. İhtiyaç sahibi olanlara verilen yardımların 2022 yılında ne kadar arttığı sorgulanıyor. Eşi vefat etmiş kadınlar, öksüz ve yetimler, asker aileleri, yaşlı vatandaşlar ve engelliler dikkat! Kim ne kadar aylık alacak? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? İşte zamlı ödeme tablosu...
Devletten yardım parası alanlara 1.000 TL, 1.084 TL, 1.298 TL nakit verilecek! Yeni yılda tüm ödemeler arttı ve Ocak ayı itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. 2022 zammı tüm vatandaşlara yapıldı. Özellikle ihtiyaç sahibi kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay aldıkları sosyal yardım ödemelerinin ne kadar arttığını öğrenmek istiyor. Sosyal yardım paraları için 2022 zamları belli oldu. Bakanlık yeni tutarları tek tek açıkladı. İşte zamlı ödeme tablosu...
81 ilde milyonlarca kişi devlete başvurdukları taktirde sosyal yardım ödemesi alabiliyor. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.
Eşi vefat edenlere, engelli bireylere, annesi babası ölen çocuklara, yaşlılara, asker ailelerine para desteği sağlanıyor. 2022 yılında asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal yardım ödemeleri de arttı. Peki hangi sosyal yardım ne kadar oldu?