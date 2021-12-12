Tüm maaşlar artıyor! Çalışanların gözü bu haberde... | 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı sadece asgari ücretle maaş alanları değil, tüm işçileri yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber diğer çalışanların da gelirleri artacak. Ayrıca işsizler, engelliler ve yaşlılık maaşı alanlar için de avantaj oluşacak. Yeni yılda kıdem tazminatı da yükselecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları yazdı...
Asgari ücrete gelecek zamla birlikte diğer çalışanların da gelirleri artacak. Ayrıca işsizler, engelliler ve yaşlılık maaşı alanlar için de avantaj oluşacak. Yeni yılda kıdem tazminatı da yükselecek.
2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Yarın dördüncü son toplantı yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak.
Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek. Bir gösterge rakamı olan asgari ücretin artması işyerlerinde çalışan diğer personelin de zamlarını etkileyecek ve ücretler artacak.
Bunun dışında 20 milyona yakın çalışanın vergi iadesi, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı kriterleri de değişecek. İşte asgari ücretin etkilerinden bazıları şöyle:
VERGİ İADESİ ARTACAK
Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak.