60’lı bulaşık makinesi tableti 49,90 TL’ye satılacak! Alışveriş çantasını alan BİM’e koşacak! 14 Aralık BİM aktüel ürünleri…

BİM'de bu Salı alışveriş çantasını alan şubelere koşacak ve bir poşet yetmeyecek. Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde uygun fiyat dikkat çekiyor. BİM'de 60'lı bulaşık makinesi tableti 49,90 TL'ye satılacak. Evinizin temizliğinde kullanacağınız pek çok hijyen ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda da indirimler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Aralık yine dopdolu, yeni yıl yaklaşırken ışıltılı makyaj ürünleri, altın ışıltılı temalı takı standı, oje gibi seçenekler güzelliğine düşkün olanları mutlu edecek.