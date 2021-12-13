60’lı bulaşık makinesi tableti 49,90 TL’ye satılacak! Alışveriş çantasını alan BİM’e koşacak! 14 Aralık BİM aktüel ürünleri…
Evinizin tüm ihtiyaçlarını bütçenizi zorlamadan bu hafta da BİM'den alabileceksiniz. BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Aralık yayınlanır yayınlanmaz yine heyecanla incelenmeye başlandı. Salı günü evine en yakın şubeye gidecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek istiyor. Birden fazla poşet alan marketin yolunu tutacak ve en dikkat çekenler arasında ekonomik boy temizlik ürünleri yer alıyor. Çeşit çeşit takılar, tokalar, taraklar ve ışıltılı makyaj ürünleri güzelliğine önem verenleri mutlu edecek. İşte güncel BİM aktüel katalog!
13.12.2021 10:16
- Son Güncelleme: 13.12.2021 10:30
BİM'de bu Salı alışveriş çantasını alan şubelere koşacak ve bir poşet yetmeyecek. Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde uygun fiyat dikkat çekiyor. BİM'de 60'lı bulaşık makinesi tableti 49,90 TL'ye satılacak. Evinizin temizliğinde kullanacağınız pek çok hijyen ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda da indirimler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Aralık yine dopdolu, yeni yıl yaklaşırken ışıltılı makyaj ürünleri, altın ışıltılı temalı takı standı, oje gibi seçenekler güzelliğine düşkün olanları mutlu edecek.