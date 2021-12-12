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Haberler Ekonomi Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre yüzde 14.2 bekleniyor. En düşük maaş bin 867 liraya yükselirken, aylıklarda bin 63 liraya varan artış oluşacak. Kesin zam 3 Ocak'ta açıklanacak. Peki zam, emekli maaşına nasıl etki yapacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamma ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

12.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 12.12.2021 07:00
Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

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Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak.

Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşlarda bin 63 liraya varan artış yaşanacak.

Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 14.2 artışla en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 683 liraya yükselecek.


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