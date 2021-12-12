Emekliye 1.063 TL zam! %10.48 ve %14.2 artış: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre yüzde 14.2 bekleniyor. En düşük maaş bin 867 liraya yükselirken, aylıklarda bin 63 liraya varan artış oluşacak. Kesin zam 3 Ocak'ta açıklanacak. Peki zam, emekli maaşına nasıl etki yapacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamma ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
12.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 12.12.2021 07:00