Tüm konut kredisi alanları ilgilendiriyor! Bankalar bu kez yandı: 1250 TL'ye kadar geri ödeme yapılacak!
Konut kredisi çekerek ev sahibi olan vatandaşların bankalara kredi dışında ödediği masrafların yüklü bir miktarı geri ödenecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi ve daha bir çok banka işin içinde. Her bankanın konut kredisinin yanında müşterilerden istediği ekpertiz ücreti miktarı değişiyor. Kimi banka 1000 TL gibi bir ücret isterken kimi banka da 1300 TL'ye kadar varan ekpertiz ücreti isteyebiliyor. Vatandaşın da bu nedenle borcu katlandıkça katlanıyor. Ancak bankalar, müşteriyle anlaştığı şekilde süreci tamamlamadıysa geri ödeme yapmak zorunda. İşte ekspertiz ücretini geri almak için yapmanız gerekenler...
Ev satın alabilmek için bankalardan konut kredisi çeken vatandaşlardan işlem sırasında ekspertiz ücreti de isteniyor. Her banka faklı ekspertiz ücreti almakta. Vatandaşlar gittikleri bankalara göre istenen ekspertiz ücretini bankalara ödedikten sonra kendilerine bir fatura veriliyor. Eğer banka ekspertiz ücretinin faturasını prosedürdeki gibi teslim etmiyorsa yandı. 1250 TL'ye kadar istenebilen ekspertiz ücretinin ödemesi müşteriye geri verilecek. Kimi zaman 1 aylık konut kredisi taksiti kadar istenebilen bu ekspertiz ücretinizin peşini bırakmayın. İşte faturanızda dikkat etmeniz gerekenler ve paranızı geri almanızın yolu...
Bankaların konut kredisi çekmek için gelen müşterilerine karşı sorumlulukları vardır. Ekspertiz ücreti ödemeleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir.
Bazı bankalar neredeyse 1 aylık taksit kadar ekspertiz ücreti talep etmektedir. 900-1250 TL arasında değişen bu ekspertiz ücreti karşılığında verilen faturaya dikkat edin.
Evlerin ekspertiz çalışmaları firmalar tarafından yürütülmektedir. Bankalar sadece bu çalışmalara aracılık eder. Bankalar müşterilerden aldığı ekspertiz ücreti için firmaların düzenlediği faturayı vermekle yükümlüdür.