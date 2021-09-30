Tüm konut kredisi alanları ilgilendiriyor! Bankalar bu kez yandı: 1250 TL’ye kadar geri ödeme yapılacak!

Ev satın alabilmek için bankalardan konut kredisi çeken vatandaşlardan işlem sırasında ekspertiz ücreti de isteniyor. Her banka faklı ekspertiz ücreti almakta. Vatandaşlar gittikleri bankalara göre istenen ekspertiz ücretini bankalara ödedikten sonra kendilerine bir fatura veriliyor. Eğer banka ekspertiz ücretinin faturasını prosedürdeki gibi teslim etmiyorsa yandı. 1250 TL'ye kadar istenebilen ekspertiz ücretinin ödemesi müşteriye geri verilecek. Kimi zaman 1 aylık konut kredisi taksiti kadar istenebilen bu ekspertiz ücretinizin peşini bırakmayın. İşte faturanızda dikkat etmeniz gerekenler ve paranızı geri almanızın yolu...