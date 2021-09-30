Devlet desteği alıp çiftlik kurdu ürettiklerini kimseye satamadı! Şimdi sipariş yağıyor!
Antalya'da 5 yıl önce devlet desteği alarak çiftlik kuran Özbek asıllı Şehnaz Safarova önce 450 tavuk alarak yumurta üretimine girip, buradan elde ettiği gelirle de çiftliğini geliştirdi. İlk başlarda ürettiklerini satamayan, şimdilerde ise hibe destekle kurulan çiftlikte köpekleri ile tavşanlarını besleyen, Afrika tavuğu, kaz, ördek, bıldırcın ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen doğal ürünlerin de satışını yapan Safarova siparişlere yetişemiyor.
30.09.2021 12:40
- Son Güncelleme: 30.09.2021 12:40
Antalya'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi'nden 5 yıl önce aldığı 30 bin lira hibeyle kurduğu çiftliğinde üretilen organik ürünler satışa sunuluyor.
Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.
Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi.
Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.