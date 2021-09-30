İŞKUR’dan 65 bin liraya kadar hibe desteği! 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kendi işinin patronu olmak isteyenlere...

İŞKUR'dan işgücü kaybının en az %40 olduğu engellilere 65 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor. 18 yaşını dolduran tüm engelli ve ya eski hükümlüler kendi işinin patronu olma amacıyla İŞKUR'a hibe desteği için başvurduğunda onay gelmesi halinde anında parası teslim ediliyor. Bedensel, zihinsel, ya da sosyal yeteneklerini kaybedenlerin topluma kazandırılması ve para kazanması amacıyla verilen hibe desteği bu kişilerin üretime katılmasınında da büyük rol oynuyor. Van'da yaşayan yüzde 82 engelli epilepsi hastası Metin Kanber ile yüzde 68 ortopedik engelli Hatun Şahin de hibe desteğinden yararlanarak hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Peki kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...