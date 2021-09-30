İŞKUR'dan 65 bin liraya kadar hibe desteği! 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! Kendi işinin patronu olmak isteyenlere...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hibe desteği projesiyle engellilerin ve eski hükümlülerin ekonomik gelir elde etmelerini ve topluma kazandırılmalarını sağlıyor. Bugüne kadar 95 eski hükümlü, 21 engelli birey bu imkandan faydalandı. İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi de ''Şu ana kadar yaklaşık 10 milyon lira hibe desteği verdik. Bu uygulamamız devam ediyor." dedi. İŞKUR'un hibe desteği projesiyle eski hükümlülere 44 bin lira, engellilere ise 65 bin liraya kadar para desteği sağlanıyor. Üstelik 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabiliyor. Son olarak Van'da 47 yaşındaki Metin Kanber ve 21 yaşındaki Hatun Şahin, hibe desteği ile satın aldıkları hayvanlarla besicilik yaparak ailelerini geçindiriyor. İşte başvuru detayları...
İŞKUR'dan işgücü kaybının en az %40 olduğu engellilere 65 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor. 18 yaşını dolduran tüm engelli ve ya eski hükümlüler kendi işinin patronu olma amacıyla İŞKUR'a hibe desteği için başvurduğunda onay gelmesi halinde anında parası teslim ediliyor. Bedensel, zihinsel, ya da sosyal yeteneklerini kaybedenlerin topluma kazandırılması ve para kazanması amacıyla verilen hibe desteği bu kişilerin üretime katılmasınında da büyük rol oynuyor. Van'da yaşayan yüzde 82 engelli epilepsi hastası Metin Kanber ile yüzde 68 ortopedik engelli Hatun Şahin de hibe desteğinden yararlanarak hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Peki kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
İki çocuk babası 82 engelli epilepsi hastası Metin Kanber, İŞKUR'un sağladığı 45 bin lira hibe desteğiyle 4 inek aldığını ve geçimini sağladığını söyledi.
''İŞKUR'A MİNNETTARIZ''
Daha önce engeli nedeniyle iş bulamadığını belirten Kanber, "Çocuklarım okula gidiyordu. Geçim sıkıntısı yaşıyordum. Engellilere yönelik hibe desteği için İŞKUR'a başvurdum. Aldığım hayvanlara eşimle birlikte bakıyorum. İnekleri eşim sağıyor. Sağdığımız sütü hem satıyoruz hem de çocuklarımıza içiriyoruz. Tereyağı ve cacık yapıyoruz. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. İneklerimin doğum yapmasına az kaldı. Süt sağım makinesini almayı ve hayvan sayısını artırmayı hedefliyorum. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun. İŞKUR görevlilerine minnettarız." diye konuştu.
HİBE DESTEĞİ İLE KENDİ PARASINI KAZANMAYA BAŞLADI!
Ortopedik engeli bulunan Hatun Şahin de verilen destek sayesinde 30 küçükbaş hayvan aldığını söyledi. Şahin, "Projeyi hazırlamamda mahalle muhtarımız yardımcı oldu. Projem kabul edildi. 30 koyun aldım. Hayvanların bakımını babam yapıyor. Hayvanlarımızı sürüye katarak meraya gönderiyoruz. Koyunları annem sağıyor. Ben de yardım ediyorum. Sağdığımız sütü peynir yapıp satıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
Hibe desteği hakkında değerlendirmelerde bulunan İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi de, ''2020'den bu yana 116 projemiz onaylandı. 95 eski hükümlü, 21 engelli vatandaşımız bu imkandan faydalandı. Engelli ve eski hükümlüler İŞKUR'un hibe desteklerinden yararlanıp işlerinin patronu oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 milyon lira hibe desteği verdik. Bu uygulamamız devam ediyor." açıklamasında bulundu.