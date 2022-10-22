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Haberler Ekonomi Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

Türkiye İş Kurumu doğrultusunda Ekim ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 116 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Ekim ayı güncel iş ilanları!

takvim.com.tr
22.10.2022 15:30 - Son Güncelleme: 22.10.2022 15:30
Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 116 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının 10. ayına kadar toplamda 1.077.921 kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 116 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Ekim ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

İŞKUR KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI

Kamu kuruluşlarında kariyer yapmak isteyen kişiler İŞKUR'un internet sitesinden ya da emn yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup başvuruda bulunabilmekte.

Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

İŞKUR 116 BİN PERSONEL ALIMI!

İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 116 bin olarak paylaşıldı.

Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.

Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

AÇIK İŞTE İLK 15
Beden işçisi (Genel) 25514

Temizlik görevlisi 3230

Satış danışmanı / Uzmanı 2556

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1559

Garson (Servis elemanı) 2511

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