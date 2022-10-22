Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...
Türkiye İş Kurumu doğrultusunda Ekim ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 116 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Ekim ayı güncel iş ilanları!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 116 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının 10. ayına kadar toplamda 1.077.921 kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 116 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Ekim ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İŞKUR 116 BİN PERSONEL ALIMI!
İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 116 bin olarak paylaşıldı.