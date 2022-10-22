Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanmış işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 116 bin vatandaş alınacak. 2022 yılının 10. ayına kadar toplamda 1.077.921 kişi işine yerleşti. 82 il için aciliyetle duyuruldu. Bu hafta 116 bin işçi aranıyor.Bu tarafta birtakım kadrolarda pek çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Ekim ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!