İlkokul mezunu olmak yeterli! Ev hanımları PARAYA PARA demeyecek... Oturarak para kazanın! En az 7.500 TL MAAŞLA ev ekonomisine katkı müjdesi!

Ekonomik anlamda evine katkıda bulunmak isteyen binlerce ev hanımına müjde! Evinizde oturarak yapabileceğiniz ve paraya para demeyeceğiniz işlerin yanı sıra diplomaya gerek kalmadan oldukça yüksek maaşlı işleri sizler için derledik. Yıllardır evde oturmaktan sıkılanlar, günün belli bir kısmını değerlendirmek isteyenle konuyla yakından ilgilenmeye başladı. İşte sizler için derlediğimiz iş ilanları...