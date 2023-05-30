Tüm gelirlere asgari ücret ayarı! Gözler bu artışta: Kime nasıl yansıyacak?
Seçim sonrası ilk gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam çalışanlardan işsizlere hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine asgari ücretlinin rapor ve tazminatına kadar pek çok kazanç da artacak. İşte detayları...
30.05.2023 10:41 - Son Güncelleme: 30.05.2023 11:03
Milyonların geliri Temmuz'da artıyor. Bu kapsamda 7 milyonu aşkın çalışanı direkt olarak ilgilendiren asgari ücrette de artış gündemde.
Asgari ücrete geçen yıl da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Yeni oran merakla beklenirken, çalışmalarda en önemli kriter enflasyon olacak.
EN AZ 10 BİN LİRA
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak bekleniyor. Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak.