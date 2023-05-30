Tüm gelirlere asgari ücret ayarı! Gözler bu artışta: Kime nasıl yansıyacak?

EN AZ 10 BİN LİRA

Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı.