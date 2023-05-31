Asgari ücrete 2'si 1 arada zam! %40 ek artış + refah payıyla Temmuz'da kök 11.909 TL maaş netleşti!

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca kişinin geliri artıyor. Asgari ücret de bu artıştan etkilenen 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Yeni oranın ne olacağı merakla beklenirken, enflasyon en önemli kriter olarak belirlenecek. İlk yarı enflasyon verisi bu yıl için büyük önem taşıyor ve buna ek olarak bir refah payı da hesaba katılacak. İşçilerin geçimini sağlamak için hesaplanan asgari geçim tutarı da göz önünde bulundurulacak. Peki, Temmuz'da asgari ücret kaç TL olacak? Sosyal yardımlar ne kadar olacak? İşte merak edilenler...