O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

EYT ile 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazansa da yaş haddi nedeniyle emekli olamayanlar da bulunuyor. Bazıları yıpranma payından faydalanarak 5 ila 8 yıl erken emeklilik yapabilir. Ancak bu seçenek yüksek yıpranma payı gerektiren meslekleri kapsıyor. EYT dışında kalanlar alternatif yollar araştırıyor. Peki, kimler erken emeklilik yollarından yararlanabilir? İşte detaylar...