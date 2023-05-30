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Haberler Ekonomi O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

Erken emeklilik hayali kuranlar için alternatif yollar geliyor. Emeklilik yaşı düşüyor, prim şartı da kısalıyor. Bu kapsamda bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Peki, kimler için geçerli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.05.2023 09:57 - Son Güncelleme: 30.05.2023 09:58
EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

EYT ile 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazansa da yaş haddi nedeniyle emekli olamayanlar da bulunuyor. Bazıları yıpranma payından faydalanarak 5 ila 8 yıl erken emeklilik yapabilir. Ancak bu seçenek yüksek yıpranma payı gerektiren meslekleri kapsıyor. EYT dışında kalanlar alternatif yollar araştırıyor. Peki, kimler erken emeklilik yollarından yararlanabilir? İşte detaylar...

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EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.

EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta.

EYT, yaş, prim, SGK ayrımı yok! O kişilerin başlangıcı 2921 gün geriye çekilecek! Prim günü eksik olanlara erken emeklilik piyangosu vurdu! 45-48-50 yaşında...

Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.

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