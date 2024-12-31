İŞKUR iş arayan vatandaşları ve personel ihtiyacı olan kurumları buluşturmaya devam ediyor. Platformda eğitim ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatları sunan yüzlerce ilan yayınlanıyor. Özellikle 2025'İn ilk günlerinde binlerce kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Kamu memur alımı ve kurum dışı işçi alımı ilanları, bu dönemde de yoğun ilgi görüyor. İşte İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair detaylar.