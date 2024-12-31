İŞKUR iş arayan vatandaşları ve personel ihtiyacı olan kurumları buluşturmaya devam ediyor. Platformda eğitim ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatları sunan yüzlerce ilan yayınlanıyor. Özellikle 2025'İn ilk günlerinde binlerce kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Kamu memur alımı ve kurum dışı işçi alımı ilanları, bu dönemde de yoğun ilgi görüyor. İşte İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 35 Uzman Yardımcısı Alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda 9. dereceden 35 kişilik uzman yardımcısı kadrosu için alım yapacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, toplamda 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
Pozisyon Detayları:
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda, 8. derece kadro için alım yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 30 Stajyer Kontrolör Kadrosu Açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Şubat 2025'te yapılacak giriş sınavı ile 30 stajyer kontrolör alımı gerçekleştirecek.
Sınav Tarihi:
3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da sözlü sınav yapılacak.
Manisa Turgutlu Belediye Başkanlığı: İlk Defa Atanacaklar İçin Memur Alımı
Turgutlu Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Alım Detayları:
Belirli ünvan, sınıf, derece ve adette memur kadrosu için açık atama yapılacak.
2025 Kamu Memur Alım İlanları Tam Liste
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı 17.01.2025
Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav İlanı 20.01.2024
Manisa Turgutlu Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.01.2025
AFAD Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.01.2025
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.01.2025
ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 17.01.2025
Danıştay Başkanlığı Personel Alım İlanı 08.01.2025
İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 24.01.2025
Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 03.01.2025
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 28.01.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Din Görevlisi Alım İlanı 10.01.2025
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Niğde Alay Belediyesi Memur Alım İlanı 06.02.2025
ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.01.2025
Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alım İlanı 20.01.2025
Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.01.2025
Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
TİKA Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.01.2025
Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 16.04.2025
Karayolları Genel Müdürlüğü Açıktan Personel Alım İlanı 30.01.2025
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Uşak Eşme Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2025
Afyonkarahisar Karamıkkaracaören Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı 03.02.2025
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Uzman Yardımcısı Alım ilanı 23.01.2025
Afyonkarahisar Çay Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.02.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınav İlanı 20.02.2025
Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 19.01.2025
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım ilanı 15.01.2025
Manisa Kula Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 14.02.2025
MTA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 17.01.2025
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.01.2025
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.02.2025
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı 13.01.2025
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025
Ticaret Bakanlığı Kimyager Alım İlanı 14.02.2025
Adalet Bakanlığı Hizmetli Alım İlanı 17.01.2025
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.01.2025
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Rize Kalkandere Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.02.2025
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