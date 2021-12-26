Asgari ücretin 4253 TL olmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi! AGİ'ye tebligat çözümü
Asgari ücretten verginin kaldırılması sonucunda çalışanlar için AGİ uygulaması da değişti. Vergi olmayınca iadesi kaldırıldı. Ancak bu desteğin farklı şekilde ödenmesi için formül aranıyor.
Bu yıl çalışanlar açısından çok önemli kararlar peş peşe alınıyor. Özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki tarihi zam ile birlikte yeni net ücret 4.253 liraya çıkmış oldu.
Ancak bu yıl asgari ücretin en önemli özelliği vergisiz olmalı. Daha önce apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm işçilere uygulanmaya başladı.
Ayrıca asgari ücretin üzerinde maaş alanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu. Tüm maaşlarda brüt 5004 liralık kısım vergisiz olacak gelir ve damga vergisi ödenmeyecek.
Verginin kaldırılması yıllardır uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sistemini de değiştirmiş oldu. Çünkü Asgari Geçim İndirimi bir tür vergi iadesi olarak uygulanıyordu. Devlet ücretlerdeki gelir vergisinin bir kısmını çalışanlara geri iade ediyordu. Bu iade edilecek tutar geçerli brüt asgari ücretten hesaplanıyor ve çalışanın medeni durumu ile çocuk sayısına göre belirleniyor.
Gelinen son noktada işçiden alınan bir vergi olmadığı için bir iade de söz konusu olmuyor. Bu destek bekar işçilerde olduğu gibi ücretin içinde kalacak. Ancak asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için de benzer bir durum ortaya çıkmış oldu.