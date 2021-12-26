SSK Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15-40 ek zam önerisi geldi! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak 2022'de taban ve tavan maaşlar

Emekliler artık 8 gün sonra belli olacak zamlı maaşlarına odaklandı. Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme getirdi.