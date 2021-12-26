SSK Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15-40 ek zam önerisi geldi! Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak 2022'de taban ve tavan maaşlar
Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15-40 önerisi geldi! Ocak 2022'de taban ve tavan maaşlar... 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı.
26.12.2021 11:17
- Son Güncelleme: 26.12.2021 11:17
Emekliler artık 8 gün sonra belli olacak zamlı maaşlarına odaklandı. Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor Artık zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme getirdi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.