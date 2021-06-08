Tüm faiz ve cezalar siliniyor! Milyonları ilgilendiren düzenlemede flaş gelişme

BORÇLAR BİRİKMİŞTİ

Bilindiği gibi 2021 yılında hayatımıza giren GSS çalışanlar, kendi primini ödeyenler ve emekliler için otomatik olarak ödeniyor. Babasından ya da eşinden sağlık sigortalı olanlar da prim ödemiyor. Öğrenciler de belli bir yaşa kadar (lisede 20-üniversitede 25) yine prim ödemiyor.