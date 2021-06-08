Tüm faiz ve cezalar siliniyor! Milyonları ilgilendiren düzenlemede flaş gelişme
Meclis'te geçtiğimiz günlerde kabul edilen yapılandırma yasası ile beraber milyonlarca vatandaşın devlete olan borçları için yeni bir fırsat sunuldu. Bu durum Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanları da kapsıyor! Düzenlemeye göre tüm faiz ve cezalar silinecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili gelişmeleri Yeni Asır'daki köşesinde ele aldı.
08.06.2021 10:03
- Son Güncelleme: 08.06.2021 10:03
TBMM'de kabul edilen yeni yapılandırma yasası birçok vatandaşın devlete olan borçlarını kapsarken, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar için de çok önemli bir fırsat ortaya koydu. Tüm faiz ve cezalar silinecek.
Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak olan yapılandırma yasası TBMM'de kabul edildi. 30 Nisan 2021 öncesine ait kamuya olan tüm borçları kapsayan yasa ile vatandaşlar faiz ve cezalardan kurtulacak.
İsteyenler için taksite bölünebilecek olan borçlar 18 taksit ve 36 aya kadar vade ile ödenebilecek. Peşin ödeyenler ise eklenen enflasyon farkının yüzde 90'ını da ödemeyecek.
Yani borcunu peşin ödeyecek birisi tüm faizlerden kurtulacak ve anaparayı ödeyip borcu bitirebilecek. Yapılandırma yasasında ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçluları için de bir düzenleme yer aldı.
BORÇLAR BİRİKMİŞTİ
Bilindiği gibi 2021 yılında hayatımıza giren GSS çalışanlar, kendi primini ödeyenler ve emekliler için otomatik olarak ödeniyor. Babasından ya da eşinden sağlık sigortalı olanlar da prim ödemiyor. Öğrenciler de belli bir yaşa kadar (lisede 20-üniversitede 25) yine prim ödemiyor.