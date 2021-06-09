Tarihler öne çekiliyor! Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor
Bunu kaçırmayın! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor! Emekli olmak isteyenler için temel şartların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim rakamı, sigortalılık gün rakamı ve yaş koşulu. Ancak bu şartlar değişik etkenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu farklılıkların hangi şartlarda olabileceğini ele aldık. Bu bağlamda emeklilik için prim günü eksik olanlar veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler prim borçlanması yapabiliyorlar. Bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması. Peki hangi süreler için borçlanma yapılabilir? Borçlanmada nelere dikkat edilmelidir?
Emekli olabilmek için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarihe göre değişen asgari prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor. Çeşitli nedenlerle çalışma süresi yetersiz olanlar asgari prim günlerini tamamlamakta zorlanabiliyorlar. Sosyal güvenlik mevzuatı, bazı süreler için borçlanma yapılarak prim günlerine eklenmesine olanak sağlıyor. Bu anlamda erkekler için askerliğini sigortaya başlangıç tarihinden evvel yapanlar bir sene erken emekli olur. Yöntem şu: Borçlandığınız askerlik süresi kadar işe giriş tarihiniz geriye gider. Bu da sizin erken emekli olmanızı sağlar. Bazen bir ay borçlanma size 12 ücret kazandırabilir. Çalışma hayatında yer alanlar için bazı iş gruplarında erken emeklilik sağlanıyor.