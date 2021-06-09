Tarihler öne çekiliyor! Emeklilik bekleyen milyonlara müjde! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor

Bunu kaçırmayın! Başvuranlar anında SGK-SSK ve Bağkur'dan erken emekli oluyor! Emekli olmak isteyenler için temel şartların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim rakamı, sigortalılık gün rakamı ve yaş koşulu. Ancak bu şartlar değişik etkenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu farklılıkların hangi şartlarda olabileceğini ele aldık. Bu bağlamda emeklilik için prim günü eksik olanlar veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler prim borçlanması yapabiliyorlar. Bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması. Peki hangi süreler için borçlanma yapılabilir? Borçlanmada nelere dikkat edilmelidir?

09.06.2021 08:49 - Son Güncelleme: 09.06.2021 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





