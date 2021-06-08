BİM'de deniz ve kum keyfini artıracak fırsatlar silsilesi! BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla şahane indirimler!
BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla bugün yaza özel ferahlatacak onlarca ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. BİM'de bu hafta Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi, Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör, Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Simbat Beyaz Ay Çekirdeği, Cupido Marshmallowlu Tahıl Gevreği, Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Sek Ananas Aromalı İçecek, Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Patates, Obsesso Soğuk Kahve, Karlıtepe Limon ve Misket Limonu Aromalı Maden Suyu, Freşa Karpuz, Avşar Düşes Armudu Nektarin ve Çilek Aromalı Maden Suyu ürünleri kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
BİM'de deniz ve kum keyfini artıracak fırsatlar silsilesi! BİM 8 Haziran aktüel kataloğuyla şahane indirimler dikkat çekti. Yaza özel güneş kremi ürünlerinin dikkat çekeceği BİM'de bu hafta Garnier Güneş Koruyucu Sprey, Bronzlaştırıcı Yağ, Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör, Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi, Diadermine Güneş Koruyucu Yüz Kremi, Naturalove Aloe Vera Jel, Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi, Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Deniz Kabuklu Boncuklu Bileklik, Avşar Düşes Armudu Nektarin Maden Suyu, Siyah Çay Tirebolu 42 Fiskobirlik, Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Patates Cipsi ve Nektarin Aromalı Maden Suyu var.