Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! 3 gün içinde hesapta! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Hepsi tek tek açıklandı. Bankalar müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 2 bin liraya kadar yükseldi. Ayrıca emekli yakınını getirene 250 lira ödeyen de var. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri ise maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Bu bağlamda 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detaylar hakkında araştırmalara başladı. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...