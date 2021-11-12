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Haberler Ekonomi Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! 3 gün içinde hesapta! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! 3 gün içinde hesapta! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor... Emeklilere müjde! Geri ödemesiz 2 bin lira veriliyor. Ödemeler tek seferde yapıyor. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 2 bin liraya kadar yükseldi. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...

12.11.2021 09:03 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:04
3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Hepsi tek tek açıklandı. Bankalar müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 2 bin liraya kadar yükseldi. Ayrıca emekli yakınını getirene 250 lira ödeyen de var. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri ise maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme yapıyor. Bu bağlamda 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detaylar hakkında araştırmalara başladı. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...

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3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenirken, tutar özel bankaların kampanyalarıyla artıyor.

3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Kasım kampanyalarına göre; emeklilere ödenen promosyon 2 bin liraya kadar çıktı.

3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

Ek faydalarla emekliler 2 bin 250 liraya varan kazanç imkanı bulunuyor. İşte bazı kampanyalar:

3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor...

- AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

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