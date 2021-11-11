Asgari ücret için komisyon kuruldu çalışmalar başlıyor! 675-1175 TL arası zam yapılabilir! Yapılan zamla AGİ dahil Ocak 2022'de maaşlar...
Milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarihe odaklandı. 8 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Görüşmeler 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.
Asgari ücret için komisyon kuruldu çalışmalar başlıyor! 675-1175 TL arası zam yapılabilir! Yapılan zamla Ocak 2022'de maaşlar... Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihleri bekliyor.
GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK
Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak.
Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yaklaşık 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslında 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de ilan etmiş olacak. Çünkü asgari ücret işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirliyor.
3500-4000 TL ARASINDA ZAM MI OLACAK?
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı.