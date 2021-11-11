Asgari ücret için komisyon kuruldu çalışmalar başlıyor! 675-1175 TL arası zam yapılabilir! Yapılan zamla AGİ dahil Ocak 2022’de maaşlar...

Asgari ücret için komisyon kuruldu çalışmalar başlıyor! 675-1175 TL arası zam yapılabilir! Yapılan zamla Ocak 2022'de maaşlar... Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihleri bekliyor.