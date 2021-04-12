Tüm emekli vatandaşların dikkatine! Tam tamına 2.550 TL veriliyor

Emekli maaş miktarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL gibi seviyelerde verilen promosyon ödemeleri herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükseltildi. Bazı bankalarda emekli vatandaşların promosyon ücreti olarak alacakları tutarlar 2550 TL'ye kadar çıktı. Banka emekli promosyon kampanyaları, bütün emeklilerin yararlanabileceği ve şu ekonomik sıkıntılı durumda ek gelir kaynağı yaratabilecekleri kampanyalar olması sebebiyle büyük ilgi görüyor.