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Dolar fiyatları için uzman isimden ikaz! Rotası ters köşe olacak mı? Tam 4 gün sonra...

Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor. Son günlerde durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro haftanın son gününde de seviyesini koruyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10-8,20 arasındaki seviyesinde ilerliyor. Piyasalar ise artan vaka sayıları ve 15 Nisan'da yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısına odaklandı. Peki, dolar/TL'nin gidişatı için ne deniliyor? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte cevabı!

11.04.2021 08:59 - Son Güncelleme: 11.04.2021 08:59
Milyonların gözü kulağı bu haberde! Dolar için flaş tahmin

Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-17 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan'daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Peki dolar /TL'nin gidişatı için neler konuşuluyor? İşte cevabı...

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Milyonların gözü kulağı bu haberde! Dolar için flaş tahmin

Önümüzdeki haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da gerçekleştireceği faiz toplantısında. Piyasanın genel beklentisi faizlerde bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Dolar için flaş tahmin

Milliyet'in haberine göre; TCMB'nin bu toplantıda vereceği faiz kararının yanında mesajlara odaklanılacak. Politika metnindeki değişiklikler ana gündem konusunu oluşturacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana sadece faiz kararı ile değil, para ve kur politikası metinleri ve sözlü açıklamalarıyla da piyasaları yönlendiriyor.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Dolar için flaş tahmin

GÖZLER 15 NİSAN'DA

Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan'daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Gün içi hareket aralıklarının daraldığı, belirsizliğin bir türlü aşılamadığı sıkıntılı bir dönemdeyiz.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Dolar için flaş tahmin

Pay piyasasında halka arzlara ilgi yüksek olsa da yabancıların devam eden satışları endeks üzerindeki baskının sürmesine sebep oluyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.58 düşüşle 1.393 seviyesinden kapattı. Dolar kuru 8.17 TL, altının onsu 1.743 dolar ve faiz yüzde 18.56 seviyesinde bulunuyor.