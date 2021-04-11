Dolar fiyatları için uzman isimden ikaz! Rotası ters köşe olacak mı? Tam 4 gün sonra...

Milliyet'in haberine göre; TCMB'nin bu toplantıda vereceği faiz kararının yanında mesajlara odaklanılacak. Politika metnindeki değişiklikler ana gündem konusunu oluşturacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana sadece faiz kararı ile değil, para ve kur politikası metinleri ve sözlü açıklamalarıyla da piyasaları yönlendiriyor.