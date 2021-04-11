Dolar fiyatları için uzman isimden ikaz! Rotası ters köşe olacak mı? Tam 4 gün sonra...
Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor. Son günlerde durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro haftanın son gününde de seviyesini koruyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10-8,20 arasındaki seviyesinde ilerliyor. Piyasalar ise artan vaka sayıları ve 15 Nisan'da yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısına odaklandı. Peki, dolar/TL'nin gidişatı için ne deniliyor? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte cevabı!
Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,15-17 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan'daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Peki dolar /TL'nin gidişatı için neler konuşuluyor? İşte cevabı...
Milliyet'in haberine göre; TCMB'nin bu toplantıda vereceği faiz kararının yanında mesajlara odaklanılacak. Politika metnindeki değişiklikler ana gündem konusunu oluşturacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana sadece faiz kararı ile değil, para ve kur politikası metinleri ve sözlü açıklamalarıyla da piyasaları yönlendiriyor.