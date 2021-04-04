Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Kimler yardımdan alacak?

Cenaze yardımı ödemeleri sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, emekli olan biri vefat ettiğinde ve en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler vefat ettiklerinde hak sahiplerine ödenir. Ayrıca cefat eden kişinin, ölüm esnasında sigortasının olma zorunluluğu yoktur, daha önceden yaptırmış olması da yeterlidir.