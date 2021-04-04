3 sene taksitle ve uygun faizle 5.000-10.000-20.000-30.000 TL ve 50.000 TL hemen alabilirsiniz!

KREDİ HESAPLAMASI

1.39 faiz oranı ile sağlanan krediyi çekecek vatandaşlar, 10 bin lira için şu şekilde ödeme yapacak:

12 ay vade için her ay 926 TL ödenecek ve toplamda 11.117,09 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 509 TL ödenecek ve toplamda 12.216,81 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 371 TL ödenecek ve toplamda 13.381,90 TL ödenmiş olacak.

15 bin lira için aşağıdaki taksit tutarlarını ödeyecek.