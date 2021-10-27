Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 maaş birden ödenecek! 10 gün süresi var! Yazılı olarak başvuruluyor, 1 ay içinde... Tüm çalışanları ilgilendiren haber. Bilindiği üzere yasalarımızda işçileri korumuş olan önemli maddeler bulunuyor. Örneğin işveren işçiyi işten çıkardıktan sonrasında bazı haklar doğuyor. Bunlardan biri de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal sebebi bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse eğer işe geri dönmeniz mümkün oluyor. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor veya tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!