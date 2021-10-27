Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 maaş birden ödenecek! 10 gün süresi var! Yazılı olarak başvuruluyor, 1 ay içinde...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. 10 gün süresi var, 8 aylık maaş ödeniyor! Bazı sebeplerle işveren çalışanın işine son vermek istiyor. Bu bağlamda yasalarda işçilerin hakkını sakınan bazı önemli maddeler bulunuyor. İşçi işten çıkartılırken mutlaka geçerli bir sebep bulunması gerekiyor. Ancak sebepsiz yere işten çıkartma olursa burada işçiye tazminat hakları doğuyor. Ayrıca işten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışma hakkına sahip olabiliyor. Burada çalışma süresi ile ilgili detaylar fazlaca önemli. İşe iade davasını kazanan işçinin talebine karşın işe başlatılmaması halinde işverence, 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı ödeniyor. İşe iade davasını kazanan işçinin talebine rağmen işe başlatılmaması halinde işverence, 8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı ödeniyor. İşte mevzu hakkında tüm detaylar!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 maaş birden ödenecek! 10 gün süresi var! Yazılı olarak başvuruluyor, 1 ay içinde... Tüm çalışanları ilgilendiren haber. Bilindiği üzere yasalarımızda işçileri korumuş olan önemli maddeler bulunuyor. Örneğin işveren işçiyi işten çıkardıktan sonrasında bazı haklar doğuyor. Bunlardan biri de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal sebebi bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse eğer işe geri dönmeniz mümkün oluyor. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor veya tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!
Tüm çalışanlar için geçerli. Bazı durumlarda işveren çalışanın işine son vermek istiyor. Ancak işçi çıkartırken mutlaka geçerli bir sebep bulunması gerekiyor. Eğer geçersiz bir sebeple ya da sebepsiz çıkartma olursa burada tazminat hakları doğuyor. Ayrıca çalışan başvurup işe geri de dönebiliyor.
Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılanlar işe iade davası açabilirler. Dava açmadan önce, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucuda uzlaşmazlık tutanağının tutulmasının ardından iki hafta içinde dava açılabilir.
İşveren açısından iki türlü fesih bulunuyor.Bunlardan birisi geçerli bir sebep ile fesih diğeri ise geçersiz sebep ya da sebepsiz fesih. Bunların her ikisi açısından da bazı sonuçları bulunuyor. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya arabulucu tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi açısından geri dönüş hakkı da doğmaktadır.