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Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Yeni asgari ücret için hazırlıklar başladı. Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret ile ilgili merak edilen detaylar şöyle..

27.10.2021 06:58 - Son Güncelleme: 27.10.2021 06:58
Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Asgari ücret "Çalışanlara normal bir çalışma günü karşılığı ödenen, gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret" olarak tanımlanıyor.

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Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor.

Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

SABAH'ta yer alan habere göre, Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir, işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez, işçinin yaşına, bölgelere göre ayırım yapılmaz.

Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Belirlenen asgari ücreti ödemeyen işverene idari para cezası uygulanır. Madende çalışanın asgari ücreti normalin iki katından az olamaz. İş sözleşmelerine aksi hüküm konulamaz.

Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek?

Asgari ücret ödemesinde ek ücret, sosyal yardım dikkate alınmaz. Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücretle ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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