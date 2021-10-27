Maaşlara ek 500 TL ödenecek! Son dakika harekete geçildi! Kasım, aralık ve ocak ayında hesaplara yatacak! Özel sektörde çalışanlara... Özel sektörde çalışan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. 3 ay boyunca ödenecek. Maaşlara ek 500 TL ödeme yapılacğaı duyuruldu. Ortalama rakamın aylık 500 TL olduğu ve işverenin durumuna göre daha yüksek ya da daha düşük ödeme yapılabileceği de belirtildi.