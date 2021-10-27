Maaşlara ek 500 TL ödenecek! Son dakika harekete geçildi! Kasım, aralık ve ocak ayında hesaplara yatacak! Özel sektörde çalışanlara...
Çalışanları ilgilendiren haber geldi. Maaşlara ek ödeme kararı alındı. 3 ay boyunca çalışanların maaşına ek olarak 500 TL yatırılacağı duyuruldu. Kur farkının da etkisiyle piyasada yükselen fiyatlardan ötürü işçilerine destek olmak isteyen bazı iş insanlarının ek ödeme kararı aldığı belirtildi. Ortalama rakamın aylık 500 TL olduğu ve işverenin durumuna göre daha yüksek ya da daha düşük ödeme yapılabileceği de belirtildi. Peki, Maaşa ek 500 TL ödeme ne zaman yapılacak? Kimler yararlanacak? Hangi sektörlerde geçerli olacak? İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor!
27.10.2021 08:09
- Son Güncelleme: 27.10.2021 08:09
Maaşlara ek 500 TL ödenecek! Son dakika harekete geçildi! Kasım, aralık ve ocak ayında hesaplara yatacak! Özel sektörde çalışanlara... Özel sektörde çalışan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. 3 ay boyunca ödenecek. Maaşlara ek 500 TL ödeme yapılacğaı duyuruldu. Ortalama rakamın aylık 500 TL olduğu ve işverenin durumuna göre daha yüksek ya da daha düşük ödeme yapılabileceği de belirtildi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, gazetecilere, sanayileşmenin üst düzey olduğu Kahramanmaraş'ta, kur farkıyla birlikte piyasada yükselen fiyatlardan dolayı işçilerine destek olmak isteyen iş insanlarının ek ödeme kararı aldığını belirtti.