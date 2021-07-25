Tüm araçlar için ÖTV indirimi son dakika açıklaması! ÖTV indirimi 2021 çıktı mı, ÖTV indirimi ne kadar olacak?
Eğer sıfır bir vasıta alabilmek amacıyla kredi çekiyorsanız, yüksek taşıt kredi faizlerinden kaynaklı bir vasıtada bankaya alıyorsunuz. Bundan kaynaklı Türkiye'de sıfır vasıta satışları durma noktasına geldi. Bu, bir taraftan otomotiv sektörünü geri dönülmez çıkmazlara sürüklerken başka taraftan, işi amacıyla yeni vasıta alabilmek isteyenler mağdur ediliyor. TESK Başkanı da bu problemlere değinerek hükümete seslenerek acilen ÖTV indirimi yapılması gerekliliğini belirtti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiştir.
Başta ticari vasıtalar olmak üzere bütün vasıtalar amacıyla ÖTV indirimi açıklaması geldi. ÖTV indirimi açıklaması TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken, vatandaşın yüksek ÖTV tutarlarından kaynaklı vasıtalarını yenileyemediklerini, başta okul servisleri, ticari taksiler ve aynısı bir çok ticari vasıtaların yenilenmesi gerekliliğini belirtti. En az yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yapılması gerektiğine dair birtakım açıklamalarda tespit edilen Palandöken, taşır kredileri faizlerinin düşürülmesi gerekliliğini belirtti.
ÖTV İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı.
Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu dönemde piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı" dedi.
-"BİNLERCE ARAÇ BU SENE YENİLENMEK ZORUNDA"
Başta ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar yenilenirken yaşanan pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bir defaya mahsus ÖTV indirimi verilmesinin teşvik edici olacağını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık pandemi etkilerinin hızlı aşılama ile azaldığı bu yeni dönemde binlerce aracın yenilenme zamanı da geldi. Yeni bir araç alınmak istendiğinde vergiler ile aracın fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor.
Bu araçların yenilenmesi, pandemide ekonomik olarak zor günlerden geçen esnafımız için çok daha büyük bir maliyet gerektiriyor. Üstelik araç fiyatları kur nedeniyle son 4 yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır" diye konuştu.