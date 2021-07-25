Tüm araçlar için ÖTV indirimi son dakika açıklaması! ÖTV indirimi 2021 çıktı mı, ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Bu araçların yenilenmesi, pandemide ekonomik olarak zor günlerden geçen esnafımız için çok daha büyük bir maliyet gerektiriyor. Üstelik araç fiyatları kur nedeniyle son 4 yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır" diye konuştu.