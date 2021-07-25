Emekliye intibak zammı, ikramiye, 3 maaş avans, ek gelir müjdesi: 2022 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Emekliye intibak zammı, ikramiye, 3 maaş avans, ek gelir müjdesi! Peş peşe açıklamalar yapıldı. Promosyon ödemeleri 2021 yılında emekli vatandaşların rahat etmelerine imkân sunuyor. Emekli bireylerin kazançlarını çok yakınan ilgilendiren ve refah rakamlarının çok yüksek duruma gelmesine etkin edecek 10 arz dikkatleri çekti. Emeklilerin kazançları amacıyla oluşturulan talepler arasında bir yandan bedava toplu taşıma fırsatları gelirken, ikramiye zamları, ek gelirleri aile yardımları ve intibak zamları gibi her şey ilgi çekiyor. Emeklilerin yüzlerini güldürecek ilerlemeler gelmeye devam ediyor.
2022 yılında emekli vatandaşların maaşlarına gelen zamların ardından dini bayramlardan önce verilecek emekli ikramiye ödemeleri ile rahat bir nefes alacaklar. Emeklilerin sevinmesine yardımcı olacak 10 talep masada yer alırken ek gelirden ikramiye zamları, ek gelirleri aile yardımları ve intibak gibi birçok şey dikkatleri çekecek. Bu sayede maaşlarda yeni bir artış meydana gelecek. Bir yandan da aylık olarak ödenmeye devam eden ikramiyelerde bir artış olacak mı olmayacak mı en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor.
Emeklilerde 10 talep…
Emekli vatandaşlar tarafından istenen 10 farklı talep sıralandı.
Bu talepler;Aylıklar için yüzdelik zam yerine seyyanen zam talebi
E ödeme oranlarında artış, yüzde 4 ila 5 yerine 9 ila 10 arasında olsun.
AGİ ile eşitlensin.2000 yılı v daha sonrasında emekli olmak için hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi olsun.
Memurların maaşlarında kurum kaynaklı olarak meydana gelen emekli maaş farkları kapatılsın.
Bayram ikramiyeleri her yıl enflasyon oranlarına göre belirlensin.
Aile yardımları emekliler için de ödensin.
Sağlıkta katkı payları alınmasın.
Yaş bekleyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlansınlar.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.