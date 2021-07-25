Kamu işçilerinin gözü zam pazarlığında! Merakla beklenen açıklama geldi! Seyyanen zam kaç TL olacak?
Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin gözü kulağı bu haftada. Toplu sözleşme için oluşturdukları zam önerisini duyuran TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, binlerce kamu işçisinin merakla beklediği öneriyi duyurdu.
25.07.2021 11:30
- Son Güncelleme: 25.07.2021 11:30
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.