Kamu işçilerinin gözü zam pazarlığında! Merakla beklenen açıklama geldi! Seyyanen zam kaç TL olacak?

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.