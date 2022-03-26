💥Altın fiyatlarında Kasırga değil direkt Tsunami var! Ortalık darmaduman! Yatırımcılar şokta! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

💥 Altının ons fiyatı, 8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya petrol ambargosu programıyla birlikte 2070 dolara yükseldikten sonra düşüş eğilimine girerken; hafta çapında dar banttaki hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1957 dolar civarını; en düşük 1937 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 1950 dolardan prosedür gördü. Peki Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL