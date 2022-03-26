💥Altın fiyatlarında Kasırga değil direkt Tsunami var! Ortalık darmaduman! Yatırımcılar şokta! 23-120 gram altın ve 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
💥Tüm altın alacak vatandaşların dikkatine! Öyle bir açıklama geldi ki... Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; gün içinde en yüksek 936,01 lira civarını, en düşük ise 922,80 lira civarını gördü. Gram Altın saat 09:24 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 929,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1519 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 251 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 922 lira civarında hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başlamıştı. Peki altın alınmalı mı, satılmalı mı? Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL
💥 Altının ons fiyatı, 8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya petrol ambargosu programıyla birlikte 2070 dolara yükseldikten sonra düşüş eğilimine girerken; hafta çapında dar banttaki hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1957 dolar civarını; en düşük 1937 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 1950 dolardan prosedür gördü. Peki Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL
Ons altında geri çekilmelerin devamında 1930 dolar ve 1.900 dolar seviyeleri ilk mühim destek noktaları olup, 1.900 dolar altında satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu halde önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar sıkışma alanının tekrardan gündeme geldiği görülebilir. Gelişmelere bağlı olarak yükselişlerin yaşanması durumunda 1955 - 1975 dolar ve 2000 dolar seviyeleri direnç noktalarıdır.
Yeniden yukarıya yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi amacıyla 2000 dolar üstünde kapanışlara gereksinim olduğunu değerlendiriyoruz. 2000 dolar üstünde 2020 - 2042 dolar ve 8 Mart'ta test edilen 2070 dolar seviyeleri test edilebilir. 2070 üstünde yükselişlerin güç kazanabileceği ons altında 2100 dolarlı seviyeler hedeflenebilir.
ALTINDA FED ETKİSİ
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen pazartesi günü yaptığı konuşmasındaki şahin tonda açıklamalar, piyasaların bir ileri toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceği beklentilerini yükseltti. Başkan Powell konuşmasında, "Fed gerek görülürse her seferinde 25 baz puandan çok faiz artışı yapacaktır" şeklinde belirtmişti.
Bu açıklamalar ardından ABD 10 senelik tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılanmıştı. Ons Altın Fiyatları, genelde ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içersinde olurken; Powell'ın agresif açıklamaları ardından değer kayıbına yönelmişti.