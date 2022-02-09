2022 Şubat ayı ucuz konut projeleri açıklandı: Dar gelirliye ev hediyesini TOKİ, KİPTAŞ, Emlak Konut veriyor! 157.000 TL'ye 2+1 daire...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), KİPTAŞ ve Emlak Konut tarafından yapılan indirimler ve kampanyalarla kredisiz, uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyorsunuz. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 62 şehirde projelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, "Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan KİPTAŞ ise 9 projesiyle uygun fiyatlı konut satışı yapıyor. Örneğin, KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Projesinde ortalama satışa esas brüt alanları 88 m2 olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 m2 olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 m2 olan 71 adet 3+1 kapalı mutfak daire olmak üzere toplam 321 konut, 21 ticari birim ve 1 adet kreş bulunuyor. Öte yandan Emlak Konut'ta kendi himayesinde yer alan projeler için banka kredisiz, taksitle, senetle ev satışı yapıyor. İşte ev sahibi olmak isteyenlere 2022 ucuz konut projeleri!