İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK C SEGMENTİ OTOMOBİLLER SATILDI

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde satılan araçların yüzde 89,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46,4, B segmenti otomobiller ise 49 bin 928 adetle yüzde 42,7 pay aldı.

Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih edildi. Satışları yüzde 41'ini SUV'lar oluştururken, onu yüzde 34,5 ile sedan, yüzde 22,7 ile H/B otomobiller izledi.