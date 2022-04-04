İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih edildi. Peki hangi markalar satıldı? İşte detaylar...
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.
MARTTA GERİLEME HIZLANDI
Martta satışlardaki azalışın hızlandığı görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267 adede, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,8 daralarak 14 bin 94'e indi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışları yüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.
İLK ÇEYREKTE EN ÇOK C SEGMENTİ OTOMOBİLLER SATILDI
Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde satılan araçların yüzde 89,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46,4, B segmenti otomobiller ise 49 bin 928 adetle yüzde 42,7 pay aldı.
Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih edildi. Satışları yüzde 41'ini SUV'lar oluştururken, onu yüzde 34,5 ile sedan, yüzde 22,7 ile H/B otomobiller izledi.